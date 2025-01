Joven compra un perro en el Centro de Lima pero termina siendo un zorro

Un adolescente acudió hasta el Centro de Lima con la intención de comprar un perro; sin embargo, no se percató que lo que le terminaron vendiendo, de forma clandestina, sería un pequeño zorro.

Esto no es todo. Luego que el adolescente decidiera de forma temporal cuidar del animal silvestre, no imaginó los problemas que ello causaría, pues el animal se come a los cuyes, patos y gallinas que crían sus vecinos en el en el distrito de Comas.