Laura Bozzo quiere regresar a Perú y lanzar serie tras estar prófuga de la justicia

“No sabía que en las leyes en México si tú depositas en una cuenta y la trasladas a otra te cobran como si fuera un ingreso aparte. Acá no hay evasión de impuestos, lo que hay es una auditoría del 2012, donde se fisca 12 millones de pesos, cuando ni yo he ganado de eso en todo el año. (…) No hubo ninguna evasión, sino una triple evasión porque cómo vas a cobrar 12 millones por un año cuando yo gane 6”, detalló.