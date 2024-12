Martín Vizcarra anunció que volvió a dar positivo a COVID-19

A través de su cuenta de Twitter , el expresidente Martín Vizcarra reveló que fue diagnosticado con COVID-19 una vez más y solicitó a la ciudadanía no bajar la guardia ante la nueva variante ómicron.

"La tercera ola del COVID nos obliga a todos a tener mayor cuidado. Pese a las medidas tomadas, hoy nuevamente di positivo al virus. Les comentaré un poco más respecto a este y otros temas hoy a la 1:00 pm vía Facebook Live en Martín En Vivo. No bajemos la guardia", publicó el expresidente en su cuenta Twitter.

Captura: Twitter.

No es la primera vez que Vizcarra Cornejo se ve inmerso en una polémica debido al COVID-19. Semanas atrás, y a través de sus redes sociales, denunció que debido al polémico caso, Minsa no le actualizaba sus dosis y no podía hacer sus actividades de Navidad.