Del Rincón cuestiona a Pedro Castillo por sus nombramientos y el presidente se defiende

"No ha tenido que ver acá el señor Vladimir Cerrón. (Nos ha sugerido siempre) (...) Como lo hago con cualquier secretario de cualquier partido. Aquí no hay una barrera, acá no hay una valla. No solo (me reúno) con Perú Libre, (También) con partidos de centro o de izquierda, o con todos. Hago un llamado a los partidos de oposición que vengan y conversamos", precisó.