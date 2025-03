UNSA lanza comunicado y admite ERROR en puntajes del examen de admisión: ¿qué carrera afectó?

Cabe mencionar que aún no se han dado a conocer el puntaje de quienes no han logrado una vacante , por lo que los padres de familia están reclamando que se realice nuevamente la prueba.

Comunicado UNSA | Foto: Facebook/UNSA

No obstante, la UNSA indicó que el orden de mérito de los ingresantes y no ingresantes no ha sufrido ninguna variación. Solo se ha realizado el ajuste del puntaje al 100%, completando así la calificación final.