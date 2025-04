El calendario 2025 nos sigue sorprendiendo y es que el Gobierno peruano estableció un nuevo día no laborable en favor del sector público para el viernes 2 de mayo . Eso no es todo, ya que se suma el feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador , sábado y domingo, días de descanso que son habituales para los trabajadores estatales.

El Decreto Supremo N.º 042-2025-PCM declara el viernes 2 de mayo como día no laborable.

En cuanto al día no laborable del 2 de mayo, para los trabajadores del sector privado, no corresponde un feriado obligatorio. La decisión de otorgar el día libre depende de un acuerdo entre el empleador y los trabajadores, en caso de otorgarse, también se debe establecer la forma de recuperación de las horas no laboradas.​