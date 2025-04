Las mejores frases por el Día Internacional del Diseño Gráfico para dedicarlas a tus amigos creativos

En los tiempos que corren, el mundo de las comunicaciones no sería lo mismo de no ser por el diseño gráfico, aquellas profesión que hace posible todo lo que imaginamos, la cual tiene el poder de captar nuestra atención y, aunque no lo creas, esta carrera tiene su propio día.

Se trata del Día Internacional del Diseño Gráfico, que se celebra todos los 27 de abril desde 1991 dada por el Consejo Internacional de Diseño con la finalidad de reconocer el papel que tienen los diseñadores gráficos, no solo en el comercio, sino también en la sociedad en su conjunto.

Las mejores frases para dedicar por el Día Internacional del Diseño Gráfico

Por ello, si conoces o cuentas con amigos dedicados al diseño gráfico y tienes el deseo de reconocer su aporte creativo a la sociedad, de promover la diversidad cultural, así como romper las barreras geográficas con un lenguaje universal, entonces aquí te mostramos las mejores frases para compartir por WhatsApp o redes sociales: