Latin Grammy 2025: cuándo son, dónde ver en vivo y lista de los nominados

La edición número 26 de los Latin Grammy se realizará este jueves 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Diversos artistas competirán por recibir los galardones más importantes de la música latina, en reconocimiento a lo mejor de los géneros como pop, rock, salsa, reggaetón, regional mexicano, tropical, entre otros.

Este año, Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas, mientras que CA7RIEL & Paco Amoroso; 10 nominaciones y Karol G; 3 nominaciones en grandes rubros. Asimismo, se anunciaron dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.

¿Dónde y a qué hora ver los Latin Grammys 2025?

El evento principal de la edición 26 de los Latin Grammy comenzará a las 7:00 p.m. hora de Perú y Colombia. Pero el Latin Grammy Premiere comenzará una hora previa y se realizará un pre-show, con alfombra roja, entrevistas exclusivas y presentaciones antes del espectáculo televisado.

País Hora local México 7:00 p.m. Perú 7:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Chile 10:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Brasil 10:00 p.m. (hora de Brasilia)

Los Premios Latin Grammy 2025 se transmitirá por TelevisaUnivision, Univision; en sus plataformas de Estados Unidos y el canal de televisión por cable TNT para Latinoamérica. Además, a través de la plataforma de streaming HBO Max también se podrá ver la gala que durará alrededor de tres horas.

Nominados a los Premios Latin Grammy 2025

Grabación del Año

Baile Inolvidable - Bad Bunny

DtMF - Bad Bunny

El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso

#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso

Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lara - Zoe Gotusso

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Cancionera - Natalia Lafourcade

Ao Teu Lado - Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória

Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz

Álbum del Año

Cosa Nuestra - Rauw Alejandro

DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso

Raíces - Gloria Estefan

Puñito De Yocahú - Vicente García

Al romper la burbuja - Joaquina

Cancionera - Natalia Lafourcade

Palabra De To’s (Seca) - Carín León

Caju - Liniker

En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

Canción del Año

BAILE INoLVIDABLE - Bad Bunny

Bogotá - Andrés Cepeda

Cancionera - Natalia Lafourcade

DtMF - Bad Bunny

El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso

Otra Noche De Llorar - Mon Laferte

Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso

Veludo Marrom - Liniker, songwriter

Mejor Nuevo Artista

Alleh

Annasofia

Yerai Cortés

Juliane Gamboa

Camila Guevara

Isadora

Alex Luna

Paloma Morphy

Sued Nunes

Ruzzi

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

Cuarto Azul - Aitana

Palacio - Elsa y Elmar

Al Romper La Burbuja - Joaquina

En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose

¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz

Mejor Álbum Pop Tradicional

Bogotá - Andrés Cepeda

Cursi - Zoe Gotusso

Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy

Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade

Después De Los 30 - Raquel Sofía

Mejor Canción Pop

Bogotá - Andrés Cepeda

El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso

Querida Yo - Yami Safdie & Camilo

Soltera - Shakira

Te Quiero - Nicole Zignago

Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina

Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose & Sistek

Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu

QQQQ - Ela Minus

Rulay En Dubai (Extended) - (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)

Veneka - Rawayana Featuring Akapellah

Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana

Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki

DtMF - Bad Bunny

De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso

La Plena W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums

Roma - Jay Wheeler

Mejor Interpretación Reggaeton

Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido

Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny

Dile A Él - Nicky Jam

Brillar - Lenny Tavárez

Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón

Mejor Álbum de Música Urbana

DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

Underwater - Fariana

Naiki - Nicki Nicole

MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho

Elyte - Yandel

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion

Fresh - Trueno

Parriba - Akapellah Featuring Trueno

Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero

Thc - Arcángel

Mejor Canción Urbana

Cosas Pendientes - Maluma

DtMF - Bad Bunny

En La City - Trueno & Young Miko

LA MuDANZA - Bad Bunny

Xq Eres Así - Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso

Mejor Álbum de Rock

Legado - A.N.I.M.A.L

Luna En Obras (En Vivo) - Marilina Bertoldi

A TRES DÍAS DE LA TIERRA - Eruca Sativa

Gigante - Leiva

Novela - Fito Páez

Mejor Canción de Rock

La Torre - Renee

Legado - A.N.I.M.A.L

Sale El Sol - Fito Páez

TRNA - Ali Stone

VOLARTE - Eruca Sativa

Mejor Álbum de Pop/Rock

Vándalos - Bandalos Chinos

Malhablado - Diamante Eléctrico

Malcriado - Lasso

El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín

Ya Es Mañana - Morat

R - RENEE

Mejor Canción de Pop/Rock

Ángulo Muerto - Leiva

Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia

Lucifer - Lasso

No llames lo mío nuestro - Joaquina

Tu Manera De Amar - Debi Nova

Un último vals - Joaquín Sabina

Mejor Álbum de Música Alternativa

PARA QUIÉN TRABAJAS Vol. I - Marilina Bertoldi

Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso

Bodhiria - Judeline

TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia

DAISY - Rusowsky

Mejor Canción Alternativa

El Ritmo - Bandalos Chinos

Joropo - Judeline

Siento Que Merezco Más - Latin Mafia

(Sola) - Paloma Morphy

#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso

Mejor Álbum de Salsa

Big Swing - José Alberto “El Canario”

Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta

Mira Como Vengo - Issac Delgado

Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario

Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

SON 30 - Checo Acosta

El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella

De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo

Baila Kolombia - Los Cumbia Stars

La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa

Mejor Álbum Merengue/Bachata

El Más Completo - Alex Bueno

Novato Apostador - Eddy Herrera

Milly Quezada Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke & Meme Solis

Raíces - Gloria Estefan

Caminando Piango Piango - Orquesta Failde

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

Calidosa - Mike Bahía

Puñito De Yocahú - Vicente García

Ilusión Óptica - Pedrito Martínez

Bingo - Alain Pérez

Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria

Mejor Canción Tropical

Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa

Cariñito - Techy Fatule

La Foto - Luis Enrique

Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades

Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G

Venga Lo Que Venga - Fonseca, Rawayana

Mejor Álbum Cantautor

Dos Hemisferios - Alejandro y Maria Laura

el cuerpo después de todo - Valeria Castro

Cancionera - Natalia Lafourcade

Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana

Relatos - Ale Zéguer

Mejor Canción Cantautor

aeropuerto - Joaquina

Amarte sin que quieras irte - Camilú

Cancionera - Natalia Lafourcade

Como Un Pájaro - Silvana Estrada

Quisqueya - Vicente García

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano - Pepe Aguilar

Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles

¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal

Mejor Álbum de Música Banda

4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda

25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel "El Flaco"

Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga

Mejor Álbum de Música Tejana

Imperfecto, Vol. 2 - El Plan

Yo No Te Perdí - Gabriella

Reflexiones - Grupo Cultura

El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) - Bobby Pulido

6 - Juan Treviño

Mejor Álbum de Música Norteña

El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro

Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña

La Lotería - Los Tigres Del Norte

"V1V0" - Alfredo Olivas

Frente A Frente - Pesado

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Mirada - Ivan Cornejo

Leyenda - DannyLux

Evolución - Grupo Firme

Palabra De To’s (Seca) - Carín León

Incómodo - Tito Double P

Mejor Canción Regional Mexicana

Hecha Pa' Mí - Grupo Frontera

La Lotería - Los Tigres Del Norte

Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera

¿Seguimos o No? - Lupita Infante

Si Tú Me Vieras - Carín León y Maluma

Tierra Trágame - Kakalo y Carín León

Mejor Canción de Raíces

Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío

Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade

El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade

Ella - Anita Vergara y Tato Marenco

Jardín del Paraíso - Monsieur Periné Featuring Bejuco

Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny

Compositor del Año

Edgar Barrera

João Ferreira

Pablo Preciado

Mónica Vélez

Ale Zéguer

Productor del Año

Rafa Arcaute y Federico Vindver

Edgar Barrera

Nico Cotton

Andres Torres y Mauricio Rengifo

Matheus Stiirmer

Mejor Video Musical Versión Corta

EL CLúB - Bad Bunny

Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - BK’

#Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso

Cura Pa Mi Alma - Vera GRV

Full Time Papi - Guitarricadelafuente

Mejor Video Musical Versión Larga

Papota (Short Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso

Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari

Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte

Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno

Milton Bituca Nascimento - Varios Artistas

Mejor Música para Medios Visuales