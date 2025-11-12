- Hoy:
Latin Grammy 2025: cuándo son, dónde ver en vivo y lista de los nominados
Conoce dónde ver los Latin Grammy 2025 en vivo desde Latinoamérica, que se llevarán a cabo este jueves 13 de noviembre, y revisa todos los artistas nominados.
La edición número 26 de los Latin Grammy se realizará este jueves 13 de noviembre de 2025, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Diversos artistas competirán por recibir los galardones más importantes de la música latina, en reconocimiento a lo mejor de los géneros como pop, rock, salsa, reggaetón, regional mexicano, tropical, entre otros.
Este año, Bad Bunny lidera las nominaciones con 12 candidaturas, mientras que CA7RIEL & Paco Amoroso; 10 nominaciones y Karol G; 3 nominaciones en grandes rubros. Asimismo, se anunciaron dos nuevas categorías: Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces.
¿Dónde y a qué hora ver los Latin Grammys 2025?
El evento principal de la edición 26 de los Latin Grammy comenzará a las 7:00 p.m. hora de Perú y Colombia. Pero el Latin Grammy Premiere comenzará una hora previa y se realizará un pre-show, con alfombra roja, entrevistas exclusivas y presentaciones antes del espectáculo televisado.
|País
|Hora local
|México
|7:00 p.m.
|Perú
|7:00 p.m.
|Colombia
|8:00 p.m.
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Chile
|10:00 p.m.
|Argentina
|10:00 p.m.
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Brasil
|10:00 p.m. (hora de Brasilia)
Los Premios Latin Grammy 2025 se transmitirá por TelevisaUnivision, Univision; en sus plataformas de Estados Unidos y el canal de televisión por cable TNT para Latinoamérica. Además, a través de la plataforma de streaming HBO Max también se podrá ver la gala que durará alrededor de tres horas.
Nominados a los Premios Latin Grammy 2025
Grabación del Año
- Baile Inolvidable - Bad Bunny
- DtMF - Bad Bunny
- El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lara - Zoe Gotusso
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado - Liniker Featuring Amaro Freitas & Anavitória
- Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz
Álbum del Año
- Cosa Nuestra - Rauw Alejandro
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Raíces - Gloria Estefan
- Puñito De Yocahú - Vicente García
- Al romper la burbuja - Joaquina
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Palabra De To’s (Seca) - Carín León
- Caju - Liniker
- En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Canción del Año
- BAILE INoLVIDABLE - Bad Bunny
- Bogotá - Andrés Cepeda
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- DtMF - Bad Bunny
- El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Otra Noche De Llorar - Mon Laferte
- Palmeras En El Jardín - Alejandro Sanz
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Veludo Marrom - Liniker, songwriter
Mejor Nuevo Artista
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Sued Nunes
- Ruzzi
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- Cuarto Azul - Aitana
- Palacio - Elsa y Elmar
- Al Romper La Burbuja - Joaquina
- En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Bogotá - Andrés Cepeda
- Cursi - Zoe Gotusso
- Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
- Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
- Después De Los 30 - Raquel Sofía
Mejor Canción Pop
- Bogotá - Andrés Cepeda
- El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
- Soltera - Shakira
- Te Quiero - Nicole Zignago
Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina
- Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose & Sistek
- Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu
- QQQQ - Ela Minus
- Rulay En Dubai (Extended) - (Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin)
- Veneka - Rawayana Featuring Akapellah
Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana
- Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki
- DtMF - Bad Bunny
- De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso
- La Plena W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
- Roma - Jay Wheeler
Mejor Interpretación Reggaeton
- Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
- Voy A Llevarte Pa PR - Bad Bunny
- Dile A Él - Nicky Jam
- Brillar - Lenny Tavárez
- Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón
Mejor Álbum de Música Urbana
- DeBí TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny
- Underwater - Fariana
- Naiki - Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
- Elyte - Yandel
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion
- Fresh - Trueno
- Parriba - Akapellah Featuring Trueno
- Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero
- Thc - Arcángel
Mejor Canción Urbana
- Cosas Pendientes - Maluma
- DtMF - Bad Bunny
- En La City - Trueno & Young Miko
- LA MuDANZA - Bad Bunny
- Xq Eres Así - Alvaro Diaz Featuring Nathy Peluso
Mejor Álbum de Rock
- Legado - A.N.I.M.A.L
- Luna En Obras (En Vivo) - Marilina Bertoldi
- A TRES DÍAS DE LA TIERRA - Eruca Sativa
- Gigante - Leiva
- Novela - Fito Páez
Mejor Canción de Rock
- La Torre - Renee
- Legado - A.N.I.M.A.L
- Sale El Sol - Fito Páez
- TRNA - Ali Stone
- VOLARTE - Eruca Sativa
Mejor Álbum de Pop/Rock
- Vándalos - Bandalos Chinos
- Malhablado - Diamante Eléctrico
- Malcriado - Lasso
- El Último Día De Nuestras Vidas - Dani Martín
- Ya Es Mañana - Morat
- R - RENEE
Mejor Canción de Pop/Rock
- Ángulo Muerto - Leiva
- Desastres Fabulosos - Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lucifer - Lasso
- No llames lo mío nuestro - Joaquina
- Tu Manera De Amar - Debi Nova
- Un último vals - Joaquín Sabina
Mejor Álbum de Música Alternativa
- PARA QUIÉN TRABAJAS Vol. I - Marilina Bertoldi
- Papota - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Bodhiria - Judeline
- TODOS LOS DÍAS TODO EL DÍA - Latin Mafia
- DAISY - Rusowsky
Mejor Canción Alternativa
- El Ritmo - Bandalos Chinos
- Joropo - Judeline
- Siento Que Merezco Más - Latin Mafia
- (Sola) - Paloma Morphy
- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
Mejor Álbum de Salsa
- Big Swing - José Alberto “El Canario”
- Fotografías - Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta
- Mira Como Vengo - Issac Delgado
- Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario
- Debut Y Segunda Tanda, Vol. II - Gilberto Santa Rosa
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- SON 30 - Checo Acosta
- El Último Baile - Silvestre Dangond & Juancho De La Espriella
- De Amor Nadie Se Muere - Karen Lizarazo
- Baila Kolombia - Los Cumbia Stars
- La Jerarquía - Peter Manjarrés & Luis José Villa
Mejor Álbum Merengue/Bachata
- El Más Completo - Alex Bueno
- Novato Apostador - Eddy Herrera
- Milly Quezada Live Vol. 1 Desde El Teatro Nacional De República Dominicana - Milly Quezada
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Malena Burke Canta A Meme Solis, Vol. 1 - Malena Burke & Meme Solis
- Raíces - Gloria Estefan
- Caminando Piango Piango - Orquesta Failde
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- Calidosa - Mike Bahía
- Puñito De Yocahú - Vicente García
- Ilusión Óptica - Pedrito Martínez
- Bingo - Alain Pérez
- Fiesta Candelaria - Puerto Candelaria
Mejor Canción Tropical
- Ahora O Nunca - Gilberto Santa Rosa
- Cariñito - Techy Fatule
- La Foto - Luis Enrique
- Nunca Me Fui - Fonseca & Rubén Blades
- Si Antes Te Hubiera Conocido - Karol G
- Venga Lo Que Venga - Fonseca, Rawayana
Mejor Álbum Cantautor
- Dos Hemisferios - Alejandro y Maria Laura
- el cuerpo después de todo - Valeria Castro
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Cosas Que Sorprenden A La Audiencia - Vivir Quintana
- Relatos - Ale Zéguer
Mejor Canción Cantautor
- aeropuerto - Joaquina
- Amarte sin que quieras irte - Camilú
- Cancionera - Natalia Lafourcade
- Como Un Pájaro - Silvana Estrada
- Quisqueya - Vicente García
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano - Pepe Aguilar
- Alma De Reyna 30 Aniversario - Mariachi Reyna De Los Ángeles
- ¿Quién + Como Yo? - Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda
- 4218 - Julión Álvarez y su Norteño Banda
- 25 Aniversario (Deluxe) - Luis Ángel "El Flaco"
- Edición Limitada - Banda Ms De Sergio Lizarraga
Mejor Álbum de Música Tejana
- Imperfecto, Vol. 2 - El Plan
- Yo No Te Perdí - Gabriella
- Reflexiones - Grupo Cultura
- El Siguiente Paso (Live Session) - Marian y Mariel
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.1/En Vivo) - Bobby Pulido
- 6 - Juan Treviño
Mejor Álbum de Música Norteña
- El Plan & Manuel Alejandro - El Plan & Manuel Alejandro
- Pasado, Presente, Futuro - La Energía Norteña
- La Lotería - Los Tigres Del Norte
- "V1V0" - Alfredo Olivas
- Frente A Frente - Pesado
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- Mirada - Ivan Cornejo
- Leyenda - DannyLux
- Evolución - Grupo Firme
- Palabra De To’s (Seca) - Carín León
- Incómodo - Tito Double P
Mejor Canción Regional Mexicana
- Hecha Pa' Mí - Grupo Frontera
- La Lotería - Los Tigres Del Norte
- Me Jalo - Fuerza Regida y Grupo Frontera
- ¿Seguimos o No? - Lupita Infante
- Si Tú Me Vieras - Carín León y Maluma
- Tierra Trágame - Kakalo y Carín León
Mejor Canción de Raíces
- Aguacero - Luis Enrique y C4 Trío
- Como Quisiera Quererte - El David Aguilar & Natalia Lafourcade
- El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade
- Ella - Anita Vergara y Tato Marenco
- Jardín del Paraíso - Monsieur Periné Featuring Bejuco
- Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny
Compositor del Año
- Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Productor del Año
- Rafa Arcaute y Federico Vindver
- Edgar Barrera
- Nico Cotton
- Andres Torres y Mauricio Rengifo
- Matheus Stiirmer
Mejor Video Musical Versión Corta
- EL CLúB - Bad Bunny
- Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - BK’
- #Tetas - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Cura Pa Mi Alma - Vera GRV
- Full Time Papi - Guitarricadelafuente
Mejor Video Musical Versión Larga
- Papota (Short Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
- Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
- Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno
- Milton Bituca Nascimento - Varios Artistas
Mejor Música para Medios Visuales
- Cada Minuto Cuenta (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Pedro Osuna
- Cien Años De Soledad (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Camilo Sanabria
- El Eternauta (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Federico Jusid
- In The Summers - Cabra
- Pedro Páramo (Banda Sonora De La Serie De Netflix) - Gustavo Santaolalla
