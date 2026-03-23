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¡Le tiran huevo! César Acuña fue víctima de un 'huevazo' en la cabeza por parte de joven

El candidato se encontraba junto a sus simpatizantes, cuando de pronto fue sorprendido por un 'huevazo' en la cabeza. APP ya se pronunció al respecto.

Daniela Alvarado
Le tiran huevo a César Acuña en medio de promoción de campaña
Le tiran huevo a César Acuña en medio de promoción de campaña | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
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¡De no creer! César Acuña fue atacado por un joven que se infiltró entre sus seguidores durante una actividad realizada como parte de la promoción de su partido político a poco de llevarse a cabo las Elecciones Generales 2026. El candidato fue sorprendido con un huevo en la cabeza.

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El pasado sábado 21 de marzo por la noche, Acuña se encontraba al lado de sus simpatizantes en un evento de campaña que había sido organizado por su equipo de Alianza Para el Progreso (APP). Sin embargo, entre ello se infiltró un menor que aprovechó un instante de descuido para atacar al dirigente.

En las imágenes que ya se hicieron virales a través de todas las plataformas sociales, se puede evidenciar que el candidato se encontraba caminando junto a su seguridad, cuando un joven se acerca a pedirle una fotografía. Sin embargo, nadie imaginó que esto sería una excusa para estar más cerca de él y poder cometer el acto.

Justo cuando ya estaba por tomar el selfie con el político, este individuo saca un huevo y lo revienta en la cabeza de Acuña, dejándolo sorprendido. Aunque este intentó retenerlo, el agraviante sale corriendo del espacio rápidamente, evitando ser identificado.

El hecho ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, entre sorpresa, críticas y memes, pues la comunidad se ha dividido entre grupos que respaldan lo suscitado y otros que rechazan el actuar de la persona vinculada.

APP se pronuncia

Frente a esta situación, APP ha decidido lanzar un comunicado refiriéndose a lo ocurrido como un atentado premeditado por un adolescente que habría sido presuntamente incentivado a ejecutar la acción.

APP

APP se pronuncia sobre ataque a César Acuña / FOTO: Alianza Para el Progreso

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

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