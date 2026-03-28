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Lotería de Boyacá HOY, sábado 28 de marzo: sigue los resultados de la lotería colombiana y premio mayor

La lotería de Boyacá es el sorteo más importante de toda Colombia, por lo que su sorteo cada fin de semana concita el interés de millones de personas en todo el país cafetero.

Joel Dávila
Lotería de Boyacá EN VIVO: consulta resultados de hoy, 28 de febrero
Lotería de Boyacá EN VIVO: consulta resultados de hoy, 28 de febrero | FOTO: Composición Líbero/ Daniela Alvarado
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Este sábado 28 de marzo de 2026, se llevará a cabo en toda Colombia una nueva edición de la Lotería de Boyacá, la cual va a sortear diversas recompensas, pero la más esperada de todas será el Premio Mayor, el cual se da a conocer en diversas plataformas desde las 10.42 p. m., por lo que te invitamos a quedarte en esta nota para estar atento a todos los pormenores. ¡Mucha suerte!

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Cuáles son los premios de la Lotería de Boyacá

  • Premio Fortuna: 1.000 millones de pesos
  • Premio Alegría: 400 millones de pesos
  • Premio Ilusión: 300 millones de pesos
  • Premio Esperanza: 100 millones de pesos
  • Premios Berraquera: 4 premios de 50 millones de pesos cada uno
  • Premios Optimismo: 15 premios de 20 millones de pesos cada uno
  • Premios Valentía: 38 premios de 10 millones de pesos cada uno.

Cuál es el premio mayor de la Lotería de Boyacá

El premio mayor de la Lotería de Boyacá es uno de los más altos dentro de las loterías colombianas, alcanzando los 15.000 millones de pesos colombianos por billete completo.

A qué juega la Lotería de Boyacá el sábado 28 de marzo de 2026

La Lotería de Boyacá se lleva a cabo los sábados por la noche, y el sorteo del Premio Mayor inicia alrededor de las 10.42 p. m. (hora de Colombia).

Dónde comprar boletos para la Lotería de Boyacá

Los boletos de la Lotería de Boyacá están disponibles para su compra en puntos de venta autorizados en Colombia, como kioscos de lotería, agencias distribuidoras y vendedores oficiales. Además, se pueden adquirir en establecimientos reconocidos como Baloto, Puntos Gana, máquinas LottiRed, Sipaga y locales de Paga Todo Bogotá.



Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza con más de 15 años de experiencia en redacción digital y SEO. Trabajo como periodista para El Comercio, Peru.com y La República. Se especializa en temas de economía, política, ciencia y tecnología con enfoque en geopolítica global.

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