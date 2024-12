Edson Ávila a Gisela: "Usted tiene los verdaderos poderes en América TV"

¿Será cierto? Edson Ávila , mas conocido en el mundo de la farándula como ' Giselo ', apareció de manera repentina en el set de ' El Artista del Año ', y la conductora del programa, Gisela Valcárcel , cuestionó su ingreso por no haber avisado sobre su ingreso.

Tras esta situación, Valcárcel aseguró que no lo veía desgastado, ya que se le notaban las ojeras, a lo que 'Giselo' le afirmó que debe ser porque se encontraba cansado porque trabaja día y noche, en referencia a la labor que realiza los días de semana en el programa 'América Hoy'.

Edson siguió conversando con la conductora y ella le preguntó el porque no había ingresado con su compañero en el inicio del programa, además, Valcárcel le aseguró que no debería hacerle ese tipo de preguntas porque no era la dueña del programa.