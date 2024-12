Rafael Cardozo contó cómo vivió el sismo de 6.0: “Estaba en el baño”

Un sismo de 6.0 grados se reportó el último martes en la noche en la región de Lima y alertó a millones de personas . Tal es el caso de Rafael Cardozo , quien reveló que tuvo mucho miedo debido a que no está acostumbrado a vivir temblores similares. Así lo contó en una entrevista con el programa Mujeres al mando de Latina.

"Mi primer error es que aun no tengo mi mochilita (de emergencia). Yo creo que ahora si me dio miedo (...) Ella despertó con el temblor y de verdad perdida, estaba buscando su billetera, cosas que no eran necesarias", precisó.