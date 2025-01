Guido Bellido rompe su silencio y se pronuncia tras ser nombrado premier

En ese sentido, el parlamentario cusqueño reconoció que las sangrientas actividades de Sendero se justifican, porque "el país estaba en desastre, hubo peruanos que equivocadamente tomaron un camino, ¿Son peruanos o no? Por eso tienen sus derechos".

Asimismo, Bellido compartió polémicas publicaciones sobre la comunidad LGTBI. "La revolución no necesita 'peluqueros' y 'el trabajo los hará hombres'. El 'hombre nuevo' no puede ser un 'maricón'. "La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones". Palabras de nuestro comandante y líder cubano Fidel Castro en 1963 al referirse a la homosexualidad", señaló en sus redes sociales.