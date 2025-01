Alejandra Baigorria asiste a EEG pese a haber renunciado: “Mi renuncia fue real” - VIDEO

La empresaria textil Alejandra Baigorria asistió contra todo pronóstico al set de Esto es Guerra , luego de haber renunciado en vivo. La excombatiente habló sobre su retiro del reality por no aceptar "ciertos privilegios" que recibió Rosángela Espinoza al haber faltado a su contrato.

Durante el pasado programa de EEG , la popular 'Rubia' decidió acabar con su contrato con el programa, al no estar de acuerdo que Rosángela Espinoza no haya recibido sanciones a raíz de faltar al programa por su viaje a Europa.

No obstante, Baigorria regresó al programa de América Televisión para manifestar su decisión nuevamente frente al reality: "Mi renuncia ayer fue real porque reitero y reafirmo que no estoy de acuerdo con lo que pasó ayer. Sigo pensando que si uno incumple una regla debe ser sancionado", comentó.

Así mismo, la excombatiente manifestó que su amor por su trabajo no la abandona. "Yo soy una persona directa y muy frontal. Yo amo mi trabajo y el productor general sabe que yo voy a subir a su oficina y se los voy a pedir si él me quiere tener aquí sabiendo que yo no quiero, bueno, pero yo quiero estar acá"