Jossmery Toledo preocupada por falta de agua en SJL: "No sé cuántos días no me bañaré"

"(Sedapal) sacó un comunicado diciendo que iba a haber agua a partir de las 3 de la tarde, a mi casa no ha llegado agua, en ciertas zonas tampoco a llegado agua. La gente está desesperada al igual que yo. Todos sabemos que el agua es una necesidad básica para la higiene, para la alimentación, para todo... No es posible que nos estén tomando el pelo", fueron algunas de sus palabras en Instagram.

Por último, también hizo referencia a que, gracias al corte del agua, ella no podrá bañarse, al igual que los cientos de afectados con el aniego que se produjo en el distrito del este de la capital.

"Está bien, nos pueden cortar unos días pero si dicen que nos va a venir el agua entonces hay que creer en eso. No sé cuántos días no me voy a bañar, estaremos con trapitos secándonos pero necesitamos agua", indicó la expolicía.