René de Calle 13 respondió fuertemente a J Balvin: "Eres tan mentiroso y embustero"

En los últimos días, J Balvin y René de Calle 13 se volvieron tendencia en las redes sociales. El intérprete de "Ginza" criticó fuertemente a los Premios Grammys porque según él, el reguetón no es bien considerado y llamó a los representantes del género a no asistir a la ceremonia.

Sin embargo, el puertorriqueño le respondió. "Tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy porque a ti te sale de los c...Todo esto sin contar a los demás artistas nominados, como Camilo, Juan Luis Guerra, Lafourcade, etc" , mencionó.

Cuando parecía que las aguas se habían calmado, el intérprete de "Atrévete-te-te" volvió a subir un video en redes sociales en el que respondió a una imagen sarcástica que publicó J Balvin en Instagram.

René mencionó que no está pendiente de sus redes. "Me interesa que la gente vea el tipo de persona que eres y no te voy a tirar porque yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti", mencionó.

"Dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores porque no todo en la vida es negocio y dinero. Es importante el dinero, hace falta, pero no todo es eso. También existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste ni con Rebeca León ni con Juanes", señaló.

Por su parte, también explicó las razones por las que eliminó su primer video y lo acusó de "falso". "También están los códigos de la calle, hablar de frente, tener compasión por los demás, la misma que tuve cuando me llamaste llorando cuando subí el video y me pediste que por favor lo bajara. Lo bajé", agregó.

"Terminaste llamando a todo el mundo pa' que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome falso y por las redes me escribes "Respeto tu opinión". ¿qué más falso que escribirme una pen.. por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno?", añadió.