El ‘Cholo’ Mena anuncia su retiro temporal de Youtube: “Ya no me emociona lo que hago”

Gabriel Mena se sinceró y confesó que necesita darse un respiro y encontrar nuevamente sentido a lo que hace. “Hago contenido desde hace 11 años sin parar, así que tomé la decisión de darme unas vacaciones y pensar más en mi contenido. Les seré honesto como siempre trato de ser, ya no me emociona lo que hago, quiero descubrir nuevas rutas gastronómicas y eso será en provincia. Ya se hizo todo lo que se pudo en Lima y no hay cosas nuevas que sorprendan tanto”, escribió.