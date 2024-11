Ruby Palomino ante críticas: “Mi género musical no me exige mover el totó”

“El concurso me ha sacado de mi zona de confort. La gente piensa y dice ‘ay pero si todo lo canta como rock’. A veces me río porque he tratado de mantener mi esencia, yo puedo cantar huayno, chicha o balada, pero siempre tengo que mantener eso. Es fácil imitar al artista, pero tratar de hacer tuya la canción ha sido un reto para mí como artista, (quiero) explicarle eso a la gente”, expresó.

“Yo siento que hubo una evolución grande, pues he tenido que bailar cumbia y salsa con coreografías increíbles y yo, la verdad, antes no lo había hecho porque mi género musical no me exige mover el totó”, sostuvo.