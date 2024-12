Jonathan Maicelo sobre 'pelea' con "Pantera' Zegarra: "Le metí un lapo, me tenía loco"

En una entrevista para B&H Podcast que se compartió en TikTok , se ve al boxeador recordando aquel momento luego de ser consultado sobre Zegarra: "En serio, ¿Pantera te pega o no?", le preguntaron.

"Que chu*** me va a sacar la mier*** a mi, 'oe'. A ver, pongo, loco (...) Le metí un lapo por maletero, causa, me paraba maleteando.. me tenía loco", respondió el boxeador chalaco