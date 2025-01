Anthony Aranda podría ingresar a Esto es Guerra: "Ahí sí se declararían la guerra"

"Llegó con la camisa abierta pecho abierta, pecho de lobo, pecho de lobo no porque es lampiño... Así entró, quiero que lo vean, si no se desbotona ese algoritmo, quiere que le suban las métricas, quieres que suban las métricas ábrete la camiseta", comentó Gigi Mitre sobre un video que subió el bailarín en redes sociales.

Asimismo, el popular 'Peluchín' no destacó esa posibilidad y sostiene que existe una guerra interna en el estudio de América Televisión porque existe una competencia.

"No, pero si a él no le gustan esas cosas, él nunca lo pensó así para hacerse conocido, Melissa ya lo avaló, como a terminar en Esto es guerra. Además, ahí sí se declararían la guerra, porque ya sabes que hay una guerra interna en Pachacámac, entonces se iría justo al show de la productora que compite con la Farisela... hay una competencia, aunque en diciembre fijan que son una gran familia... Él único que se beneficia y no se mete (es) Yaco Ezkenazi", finalizó 'Peluchín'.