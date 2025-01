Mox y su tajante opinión acerca de Ricardo Mendoza y su 'broma' sobre el acoso - VIDEO

A través de su canal oficial de Twitch, el creador de "What da Faq" indicó que el error de los comediantes fue hacer 'chistes' sobre una historia verdadera, ya que esto generó que muchas personas se sientan ofendidas.

"Dentro de este humor negro se ha cruzado la línea porque es un hecho real y comentar sobre eso es pésimo. Podría sacar la carta de "es entretenimiento" o "así somos nosotros" y se entiende así no le guste a los demás (...), pero cuando entras a historias verdaderas ahí cruzas los límites y me parece que está mal", manifestó.

"Yo creo que cruzó la línea de la comedia porque está en una plataforma donde tiene que entretener. Ojalá que no lo 'funeen' tanto, que no le den con palo y que se den cuenta de los límites. Estoy seguro que si se le acerca (a Ricardo) un familiar y le dice algo serio sobre el abuso infantil o el acoso sexual, él entenderá que esos temas no se deben tocar", agregó.