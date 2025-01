Janet se burla de Brunella por ausentarse en 'América Hoy': "No iba a llegar a fin de mes"

En su tercera semana siendo parte del elenco de conducción de 'América Hoy', Brunella Horna no asistió este lunes al programa. Para sorpresa de sus compañeros, la rubia se ausentó por primera vez desde que fue anunciada como la nueva presentadora y Janet Barboza no perdió la oportunidad de opinar al respecto.

“Bueno, ya que se dieron cuenta... nadie me hace caso, es que a mi no me escuchan... Yo les anuncié que no iba a llegar a fin de mes, yo les dije” , expresó entre risas la popular 'Rulitos'.

Cabe resaltar, que Brunella ya se ha manifestado respecto a su falta y a través de sus redes sociales contó a sus seguidores cuál fue la razón por la que no presentó a trabajar. "Vi el que avión estaba apunto de aterrizar y no pudo porque la neblina estaba terrible, pero fue estresante porque se cambiaron todos mis planes, no sé, no voy a poder llegar al programa tal vez. Estoy esperando a que me confirmen un vuelo para mañana, espero que sea muy temprano para poder llegar. Estoy sin saber qué hacer y estresada"