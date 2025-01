Brunella Horna arremete contra Jesús Barco: "Quiere igualarse a la expareja de Melissa"

Asimismo, Brunella Horna no desaprovechó la oportunidad en comentar sobre el futbolista del Sport Boys y hace referencia a los regalos que suele hacer Jefferson Farfán a sus amigos o familiares.

"Jesús (Barco) quiere igualarse a su expareja regalando esos detalles. Si yo veo que mi pareja me regala algo que no está dentro de las posibilidades me preocuparía", indicó.