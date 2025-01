Productora de 'Combate' dispara contra Angie Arizaga: "Era como chupar un clavo"

Sin embargo, lo que más llamó la atención del clip en donde se le ve a la productora opinar sobre la enamorada de Jota Benz, fue que afirmó que Angie 'no funcionaba' dentro del espacio de televisión y por ello tuvo que eliminarla.

"Para mí Angie no funcionaba, o sea yo dije: 'Tengo que cambiar gente en la nueva temporada y esta chiquita es como chupar un clavo y la sacamos", manifestó para 'Amor y Fuego'

Según sus declaraciones, la chica reality ya no habría continuado con su participación en 'Combate' porque no tenía un buen desenvolvimiento durante la competencia. Cabe resaltar que, Angie, sorpresivamente, hasta ahora no es presentada en 'Esto es Guerra'.