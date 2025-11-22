0
Acumulado y tabla del Torneo Clausura 2025

Falleció Guillermo Rossini, comediante de 'Los Chistosos', a los 93 años

Guillermo Rossin murió tras cumplir 93 años, según dio a conocer su hijo Coco Rossini mediante su cuenta oficial de Instagram.

Roxana Aliaga
Falleció el reconocido comediante Guillermo Rossini
Falleció el reconocido comediante Guillermo Rossini | FOTO: La República
Guillermo Rossini, imitador y locutor radial de 'Los Chistosos' falleció a los 93 años, según dio a conocer Coco Rossini en su cuenta oficial de Instagram.

Noticia en desarrollo....

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

