Falleció Guillermo Rossini, comediante de 'Los Chistosos', a los 93 años
Guillermo Rossin murió tras cumplir 93 años, según dio a conocer su hijo Coco Rossini mediante su cuenta oficial de Instagram.
Falleció el reconocido comediante Guillermo Rossini
Guillermo Rossini, imitador y locutor radial de 'Los Chistosos' falleció a los 93 años, según dio a conocer Coco Rossini en su cuenta oficial de Instagram.
Noticia en desarrollo....
