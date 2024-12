México: Adulto mayor cumple su sueño de postular a la universidad para ser abogado

Pese a hallarse en el contexto de la pandemia sanitaria por la COVID-19 , un adulto mayor no desperdició su oportunidad de postular para abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero , en México. Se cuenta que aquel hombre mexicano mantenía su sueño de ser un gran abogado desde la juventud.

(Vía Facebook)

“En la actualidad hay muchos jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar y no la aprovechan. Este señor es un gran ejemplo de lucha, constancia. El que no busca sus objetivos es por qué no quiere”, relató Ramírez.