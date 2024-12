¿Por qué, firulais? Perrito camina sobre cemento fresco y arruina el trabajo de obreros

Tal y como se aprecia en las imágenes virales, el can se paró en el inicio de la pista y empezó a caminar sobre el cemento fresco, dejando huella de sus patitas . El can ni se inmutó y siguió con lo suyo.

El video se volvió más épico por la canción de fondo que le puso el usuario en TikTok: el trend "Oh, no", que predice tragedias. Y no es para menos. Ello fue una verdadera "tragedia" para los obreros, quienes deberán volver a emparejar todo.