La Voz: usuarios respaldan a Karin Idol que cantó tema de Digimon, pero fue eliminada

Katherine Zegarra o Karin Idol (su nombre artístico) sorprendió interpretando el tema principal de Digimon "Butterfly" en La Voz Perú , no obstante, fue eliminada de la competencia. Los usuarios en Twitter y fanáticos del anime se mostraron en contra de esta decisión y mencionaron que la joven cantante debió seguir en el concurso.

"Ella no debió salir de la concurso. Canta bien y sobre todos sus canciones nos hacían recordar toda nuestra infancia", "Muy injusto el resultado. No me parece" o "Si te luces con la de Digimon, para mí tú eres la campeona", fueron algunos de los comentarios.