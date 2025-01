Perrita es disfrazada de la mascota 'Dante' de la película Coco - VIDEO

"Si hace su viaje, dile por favor que le diga a mi abuela que la vida es difícil sin ella, que me perdone si no la valoré", "Que le diga a mi papá que lo extraño demasiado, me hace mucha falta, pero siempre trato de ser mi mejor versión para que se sienta orgulloso", "Si hace ese (viaje), que le diga a mi abuelito que lo hice todo. No fue mi culpa que él se fuera, para mí fue un placer ser su enfermera", expresaron algunos usuarios.