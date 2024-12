Hawkeye: lanzan video de 'Lucky, el Perro Pizza' mostrando su lado más adorable

Recientemente, Marvel Studios nos introdujo un poco la cualidades de ' Lucky, el Perro Pizza' , el fiel acompañante de Kate Bishop y Cleant Barton de la serie ' Hakweye', detalles extra que enterneció al fandom del UCM y nos ayudó a entender cómo es la actitud del 'can'.

La perrita del duo de arqueros, cuyo nombre verdadero es Jolt , ya tiene su propio video explicativo por parte de Marvel . Según el supervisor de VFX, Greg Steele, se confirma que la leal canina era '100% el perro real' y no una versión CGI. Incluso, se confirmó que hizo sus propias acrobacias.

"Sí. No en todas las tomas, por supuesto. El perro fue increíble. Y ver cómo el entrenador interactuaba con ella y la guiaba mientras hacíamos nuestros ensayos de bloqueo. No puedes simplemente arrojar al perro, ella también necesita práctica. Así que usaríamos golosinas hasta que fuera su momento y su primer plano. Y luego le daríamos un poco de pizza", mencionó la actriz Hawkeye, Hailee Steinfeld, al medio The Wrap.