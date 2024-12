¡Insólito! Joven dona un riñón a su suegra, pero su novia lo deja y se casa con otra persona

“Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes”, escribió Uziel Martínez, cuyo video se viralizó con más de 14 millones de reproducciones en Tiktok .

Pese a su decepción amorosa, Uziel aseguró que se encuentra estable emocionalmente y dedicado asimismo. "No la odio, me encuentro bien emocionalmente y creo que ella también. No somos amigos pero quedamos en buenos términos", aseguró en otro video.