Viral: decide regalarle una mini nevera a su hijo gamer por Navidad y después no vuelve a verlo

En las últimas horas, se ha viralizado un peculiar video en Tiktok donde una madre cuenta que luego de regalarle una mini nevera por Navidad a su hijo gamer, no volvió a verlo. ¿Qué pasó? te contamos.

Una madre de familia, que aparentemente vive en Estados Unidos, ha causado gran polémica en las redes sociales . Pues como regalo de Navidad, ella decidió sorprender a su pequeño hijo gamer con una mini nevera, sin imaginar que no lo volvería a ver.

A través de la cuenta de TikTok @lesleymcb, la progenitora de esta historia relató que su hijo habría sido quien pidió dicho electrodoméstico. Ello con la finalidad de que tenga comidas y bebidas al alcance y no sea necesario que salga de su habitación.

Es así que el niño, desde que tiene dicho regalo, optó por no salir más de su habitación. Solo juega videojuegos y come lo que tiene en su mini nevera.

Por su parte, los usuarios de TikTok no reaccionaron favorablemente al hecho, pues no les pareció correcto que la madre le haya regalado una mini nevera ya que consideraron que no es un obsequio adecuado para su edad.