Venezolano: escapó del chavismo, vivió la COVID en China y ahora está en medio de la guerra en Ucrania

Lopez, quien también se desempeña como músico de oficio, narró la situación caótica que atraviesa con su familia, su esposa y sus dos hijos de nacionalidad ucraniana. “Mi esposa me despierta y me dice que ya comenzó todo, que comenzaron los bombardeos”, Guillermo confiesa que estando aún medio dormido, no le quiso prestar atención a esas noticias, cuando repentinamente escuchan una explosión y admite que "es difícil y aterrador lo que está viviendo".