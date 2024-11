Periodista preguntó a premier Aníbal Torres si cambió dieta de "pollo a pescado"

Tras los actos vandálicos suscitados en distintas partes de la región, un periodista de Canal N transmitió el enojo de peruanos por el alza de los insumos básicos en la región, preguntándole en vivo si ahora come pollo o pescado: "Señor, no estamos tratando mi situación personal, sino la situación del país", fue la posición de Aníbal Torres.

"Hablemos de acuerdo a la verdad. En el Perú tenemos una serie de ladrones de la verdad que quieren generar conflicto y no trabajar en la comunidad", continuó. No obstante, el comunicador insistió con la pregunta. "Le vuelvo a decir, no estamos tratando mi situación personal (...) yo he recomendado que como el pollo ha subido entonces se puede consumir productos marinos como el pescado", afirmo el titular de la PCM.