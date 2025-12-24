0

Saludos por Navidad para recibir este 25 de diciembre: 50 emotivos mensajes que puedes dedicar vía redes sociales

La Navidad nos invita a acercarnos a todos los que nos rodean, pero no solo con reuniones o regalos, sino también con simples pero sentidos mensajes.

Navidad 2025: revisa los mejores mensajes por la fecha
Navidad 2025: revisa los mejores mensajes por la fecha | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
La Navidad no solo se celebra con luces, regalos o una mesa compartida; también se vive a través de las palabras. En una época donde muchas veces no todos pueden reunirse físicamente, los mensajes navideños se convierten en pequeños puentes emocionales que acortan distancias y refuerzan los lazos con quienes más queremos.

Un saludo enviado a tiempo, una frase sencilla o una dedicatoria sentida pueden iluminar el día de un familiar, un amigo o una persona especial. En la Navidad 2025, los mensajes siguen teniendo un valor único, pues expresan gratitud, esperanza, cariño y buenos deseos para el año que está por comenzar.

Navidad

Mensajes por Navidad 2025 para dedicar y celebrar/ FOTO: Freepik

Ya sea por WhatsApp, redes sociales, una tarjeta virtual o un mensaje de voz, lo importante no es la extensión, sino la intención. A continuación, te compartimos una selección especial de frases cortas, mensajes emotivos y dedicatorias navideñas, ideales para compartir en estas fechas tan significativas.

20 frases cortas por Navidad

  • ¡Feliz Navidad! Que la paz y el amor llenen tu hogar.
  • Que esta Navidad ilumine tu corazón de esperanza.
  • Amor, unión y alegría para ti en esta Navidad.
  • Que la magia de la Navidad te acompañe siempre.
  • Felices fiestas, hoy y todos los días del año.
  • Navidad es compartir, y hoy te comparto mis mejores deseos.
  • Que nunca falte una sonrisa esta Navidad.
  • Paz, salud y felicidad para ti y tu familia.
  • Que esta Navidad llegue cargada de bendiciones.
  • Un abrazo navideño lleno de cariño.
  • Que la Navidad te regale momentos inolvidables.
  • Felices fiestas y un próspero año nuevo.
  • Que el amor sea el mejor regalo esta Navidad.
  • Navidad es tiempo de agradecer y soñar.
  • Que la alegría navideña viva en tu corazón.
  • Luz y esperanza para ti en esta Navidad.
  • Que cada deseo se acerque a cumplirse.
  • Una Navidad llena de calma y buenos momentos.
  • Que el espíritu navideño te acompañe siempre.
  • Feliz Navidad 2025, con todo mi cariño.

20 mensajes emotivos para enviar por Navidad

  • En esta Navidad, deseo que encuentres paz en los pequeños momentos y alegría en cada abrazo.
  • Que estas fiestas renueven tu fe, tus sueños y tus ganas de seguir adelante.
  • La Navidad nos recuerda lo importante que es tenernos unos a otros. Gracias por estar.
  • Aunque no estemos cerca, mi cariño viaja contigo esta Navidad.
  • Que el amor que das vuelva multiplicado en estas fiestas.
  • Navidad es agradecer por personas como tú en mi vida.
  • Que cada recuerdo bonito se convierta en una sonrisa esta noche.
  • Te deseo una Navidad llena de calma, amor y buenos pensamientos.
  • Que nunca falte un motivo para agradecer en tu corazón.
  • Esta Navidad, que la esperanza sea más fuerte que cualquier dificultad.
  • Gracias por ser parte de mi año y de mi historia.
  • Que la alegría de hoy te acompañe todo el 2026.
  • En estas fiestas, te deseo luz para el camino y paz para el alma.
  • Que los momentos simples se conviertan en los más valiosos.
  • Navidad es tiempo de perdonar, abrazar y volver a empezar.
  • Que el amor sea el centro de tu hogar esta Navidad.
  • Te envío un mensaje lleno de gratitud y buenos deseos.
  • Que esta Navidad te regale tranquilidad y sonrisas sinceras.
  • Celebremos la vida, la familia y la amistad.
  • Que nunca olvides lo valioso que eres para quienes te rodean.

10 dedicatorias para enviar por Navidad 2025

  • Para ti, que haces mis días más cálidos: feliz Navidad 2025.
  • A mi familia, mi mayor regalo todos los años.
  • Para un amigo que convierte cada momento en algo especial.
  • A quienes están lejos, pero siempre presentes en el corazón.
  • Para ti, con todo mi cariño y mis mejores deseos.
  • A esa persona que hace que la Navidad tenga más sentido.
  • Para quienes me acompañaron este año, gracias y feliz Navidad.
  • A los que nunca faltan, incluso en silencio.
  • Para ti, que mereces un año lleno de cosas buenas.
  • Navidad 2025: dedicada a quienes hacen la vida más bonita.
