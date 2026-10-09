La obstetricia desempeña un papel fundamental en el Perú, ya que, gracias a estas profesionales, millones de mujeres han podido dar a luz a sus bebés. A pesar de las dificultades y carencias que enfrentan en su labor diaria, existe un día al año dedicado a reconocer su esfuerzo y dedicación.

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Este homenaje se realiza el 10 de octubre, fecha en la que se celebra el Día de la Obstetra Peruana. Es importante destacar que esta conmemoración se diferencia del Día de la Obstetricia, que también tiene su relevancia en el ámbito de la salud materna. A continuación, las mejores frases para compartir en homenaje a su labor y dedicación.

Lindas frases por el Día Nacional de la Obstetra Peruana 2026

Estas son las mejores frases por el Día Nacional de la Obstetra Peruana 2026.

Gracias por ser las manos que guían el milagro de la vida y el corazón que acompaña a cada madre peruana.

Tu profesión no es solo un trabajo, es la bendición de recibir el primer suspiro y la primera sonrisa de un nuevo ser.

Con paciencia, sabiduría y amor, transformas el dolor del parto en la felicidad más pura que una familia puede sentir.

Gracias por cuidar la vida desde su origen y por ser el primer lazo de amor que abraza a nuestros bebés al nacer.

Detrás de cada nacimiento hay una obstetra que entregó su alma para que una nueva luz brille en el mundo.

Feliz Día de la Obstetra a quienes con su dulzura y profesionalismo brindan seguridad a las madres en el momento más sublime de sus vidas.

Tu dedicación protege la salud, el bienestar y los sueños de miles de mujeres en cada rincón de nuestro Perú.

Ser obstetra es tener la sensibilidad para entender el miedo de una madre y la fuerza para guiarla hacia la mayor de sus alegrías.

En tus manos descansa el milagro del nacimiento, y en tu corazón, la nobleza de cuidar la salud de nuestro país.

Admiro tu fuerza, tu empatía y esa hermosa vocación que te impulsa a velar por la salud sexual y reproductiva con tanto amor.

¡Feliz Día Nacional de la Obstetra Peruana! Gracias por hacer del nacimiento el momento más hermoso.

A ti, que con ciencia y corazón cuidas el origen de la vida: ¡Muchas felicidades en tu día!

Tu labor es el pilar de la salud materna en el Perú. ¡Feliz 10 de octubre!

Manos que curan, corazones que guían y vidas que nacen gracias a ti. ¡Feliz Día de la Obstetra!

Celebrar tu día es celebrar la vida, la esperanza y el amor incondicional. ¡Felicidades!

Palabras emotivas por el Día Nacional de la Obstetra Peruana

Gracias por guiar el milagro de la vida con amor.

Tus manos reciben el futuro de nuestro país. ¡Felicidades!

Ciencia, corazón y paciencia en cada nacimiento. Feliz día.

Gracias por ser la luz en el camino materno.

Tu vocación trae esperanza y felicidad a las familias.

Custodia del primer respiro y del amor más puro.

Benditas tus manos que reciben la vida con ternura.

Gracias por cuidar con el alma a cada madre.

Obstetra: sinónimo de fuerza, entrega y vida. ¡Feliz día!

Tu dedicación hace del nacimiento el momento más hermoso.

¿Por qué se celebra el Día Nacional de la Obstetra Peruana?

El comunicado 082-2020-ENSAP/MINSA señaló que el 10 de octubre de 1826, el presidente de la República, Andrés Santa-Cruz, estableció la Casa de la Maternidad y Escuela de Partos, bajo la dirección de la obstetra francesa Benita Paulina Cadeau de Fessel. Esta institución tenía como objetivo brindar asistencia a las mujeres de escasos recursos durante el parto y capacitar a mujeres para que se dedicaran a ayudar a otras en el proceso de dar a luz. Con dicha creación se dio reconocimiento a la fecha.