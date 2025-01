A través de comunicado, la plataforma streaming Star+ anunció que la popular serie de comedia How I Met Your Father tendrá una nueva segunda temporada, cuyo estreno estaría próximo ¿Cuándo se estrena y cuantos episodios tendrá? Abajo te damos los detalles.

La 2da temporada de How I Met Your Father tiene un estreno previsto para el 9 de marzo próximo, cuyo transmisión tendrá 20 capítulos y cada uno tendrá un estreno semanal en la plataforma de streaming, para Latinoamérica.

Sería desde Instagram, la empresa Hulu daría también a conocer que How I Met Your Father tendrá una segunda temporada, con el doble de capitulo que su primera temporada: "¡Sorpresa! ¡Verás más capítulos geniales en esta historia de amor porque #HIMYF se ha renovado para la temporada 2!", menciona la plataforma de streaming en la red social.

Serie 'How I Met Your Father' tendrá segunda temporada, en exclusivo por Star Plus / Foto: Instagram

Como se sabe, la primera temporada de dicha serie es creación de Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, cuyo estreno fue el reciente 18 de enero de 2022, y ahora renovará sus capítulos para mostrar más sobre el pasado de Sophie (Hilary Duff): Quien cuenta a hijo la historia de cómo conoció a su padre: