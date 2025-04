¿A qué hora se estrena la temporada 5 de 'You' de Netflix en Estados Unidos?

Joe Goldberg ha vuelto a Nueva York, lo que significa que una nueva temporada de 'You' llegará a Netflix. Según USA TODAY, la quinta y última entrega de esta serie de suspenso psicológico se estrenará el jueves 24 de abril a las 3:00 a.m. en Estados Unidos, tiempo del Este; y a las 12:00 a.m. según el horario del Pacífico. ¿Qué más se sabe al respecto? En esta nota te comentamos.

¿De qué tratará la quinta temporada de 'You'?

Con base en lo expresado por Netflix, la quinta temporada de 'You' se centrará tres años desppués de que Joe (Penn Badgley) y Kate (Charlotte Ritchie) se mudaran de Londres a Nueva York. La primera es la directora ejecutiva de Lockwood Corporation, mientras que el segundo asume el rol de fiel esposo y es apodado 'Príncipe Azul' por el público.

No obstante, será muy difícil que Joe continúe con su vida porque los fantasmas de su pasado se encargarán de atormentarlo. Michael Foley, el coshowrunner y productor ejecutivo, comentó que los productores amaron la "idea de que las cosas cierren para Joe". "Nos emociona que Joe volviera a casa siendo una persona tan diferente a la que vimos en la primera temporada", señalaron.

¿Qué actores serán parte de la quinta temporada de 'You'?

Si bien Penn Badgley volverá a interpretar a Joe Goldberg, el elenco de la quinta temporada de 'You' también estará conformado por Charlotte Ritchie como Kate Lockwood, Madeline Brewer como Bronte, Griffin Matthews como Teddy Lockwood, Natasha Behnam como Dominique, b como Fénix, Pete Ploszek como Harrison, Tom Francis como Clayton y Nava Mau como el detective Márquez.