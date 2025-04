Prime Video anuncia tercera temporada de 'The Summer I Turned Pretty': ¿Cuándo se estrenará en Estados Unidos?

La historia de 'The Summer I Turned Pretty' retomará su rumbo después de mucho tiempo. Según un comunicado oficial de Prime Video, el estreno de la tercera temporada se llevará a cabo el 16 de julio de 2025 y contará con 11 episodios, debutando exclusivamente en Prime Video en Estados Unidos otros y 239 países más. En esta nota te comentamos más detalles relacionados con esta producción.

¿De qué tratará la tercera temporada de 'The Summer I Turned Pretty'?

Para esta nueva entrega, la historia detrás de 'The Summer I Turned Pretty' se enfocará en el último libro de la saga, 'We'll Always Have Summer', el ocurre dos años después de lo sucedido en la segunda temporada. En este libro, Belly finalmente toma una decisión sobre su relación con los hermanos Fisher.

Aunque la temporada 2 se desvivió un poco de los libros, el elenco ha asegurado que la tercera será más fiel a la historia original. Jenny Han, la escritora de los libros y creadora de la serie, se ha esforzado por mantener la esencia de los libros y, según el elenco, esto será clave en la nueva temporada.

¿La temporada 3 de 'The Summer I Turned Pretty' será la última?

La temporada 3 de 'The Sumer I Turned Pretty' será la última de la serie basada en los libros de Jenny Han. Al respecto, en comunicaciones para Entertaiment, la escritora detalló que los fanáticos deben esperar sorpresas, sobre todo si creen saber cómo terminará la historia de Belly, interpretada por Lola Tung.

"Hay tantas escenas increíbles para Belly y Jeremiah (Gavin Casalegno) esta temporada", señaló. "La gente verá como Conrad (Christopher Briney) ha cambiado mientras él se da cuenta de cómo Belly, Jeremiah y Steven (Sean Kaufman) también lo han hecho".

¿Cuándo se filmó la tercera temporada de 'The Summer I Turned Pretty'?

Según People, Prime Video confirmó en 2024 que la producción estaba en marcha tras compartir un clip del elenco donde se podía a ver a Lola Tung, Christopher Briney, Gavin Casalegno y demás miembros del elenco en la playa. Cabe mencionar que el rodaje también tuvo lugar en París en octubre de 2024. Esto se confirmó después de que fanáticos compartieran imágenes de Tung y Casalegno en TikTok.