WhatsApp: conoce los pasos para ocultar la sección ‘Archivados’ del inicio de tu chat

Quizás aún lo desconoscas, pero la sección ‘Archivados’ de WhatsApp sirve para silenciar de forma permanente las conversaciones que tuvimos con una persona o grupo. Es decir, no te llegarán las notificaciones mientras esta persona siga archivada, pero aparecerá un numerito si alguien de ese grupo te escribió.

Pese a ello, hay muchos que no les gusta que esta sección aparezca al inicio de su chat y prefieren ocultarlo pero no saben cómo. Por ello, te mostramos los sencillos pasos para que tus conversaciones de este grupo, no estén al inicio, sino al final.