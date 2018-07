Uruguay vs Francia: confirman que Edinson Cavani no será titular en cuartos del Mundial Rusia 2018

El técnico Óscar Washington Tabárez decidió dejar fuera del once inicial a Cavani para el Uruguay vs Francia por cuartos de final del Mundial Rusia 2018 .

Edinson Cavani, una de las piezas claves de la selección de Uruguay, no será titular en el partido que afronte 'La Celeste' ante Francia por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018.



El técnico Óscar Washington Tabárez decidió dejar fuera del once inicial a Cavani, quien no logró recuperarse de la lesión muscular que sufrió ante Portugal por los octavos de final. No obstante, este se encuentra en la banca de suplentes.

De esta manera, el lugar de Cavani lo ocupará Christian Stuani, delantero de 31 años que es jugador de Girona. Fue uno de los que más arriba terminó en la tabla de goleadores, con 21 tantos.

Uruguay y Francia se enfrentan desde las 9 a.m. (hora peruana) en el Estadio de Nizhni Nóvgorod por el pase a las semifinales del Mundial Rusia 2018.