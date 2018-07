Luis Enrique cuenta las horas para ponerse el buzo de España

Mientras disfruta de sus últimos días de vacaciones en Francia, el nuevo entrenador de España, Luis Enrique, reveló que tiene muchas ganas de comenzar a trabajar al mando de la "Furia Roja".

“Estoy muy contento, ilusionado y motivado, con ganas de correr. He sufrido y he disfrutado como internacional en muchos campeonatos y sé lo que significa ser seleccionador, la crítica va en el cargo”, declaró el ex DT de Barcelona a Deportes Cuatro.

Asimismo, Luis Enrique dijo que su relación con la prensa será cordial y de respeto mutuo.

"Estoy abierto a dar mi mejor versión, intentaré mejorar; tengo 48 años y estoy muy contento de cómo ha ido mi carrera”, agregó.

EL DATO:

Luis Enrique ha ganado 9 títulos como entrenador del Barcelona.