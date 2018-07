Daniel Carvajal habló sobre el despido de Julen Lopetegui antes de iniciar el Mundial Rusia 2018 [VIDEO]

España no mostró su mejor versión durante el Mundial Rusia 2018 y eso lo aclara Daniel Carvajal, que jugó muchos minutos vestido con los colores de 'La Roja'. Muchos dicen que la culpa la ha tenido Julen Lopetegui tras arreglar con el Real Madrid días antes de iniciar la competición mundial, pero para el lateral derecho la culpa no la tuvo nadie.

"No hay que buscar culpables. Son decisiones que se tomaron desde dentro de la propia Federación. Como grupo, los jugadores teníamos que asumirlo con responsabilidad y madurez. Es difícil porque tenías la ideología de Julen de dos años y la ilusión de él y el cuerpo técnico. Con Hierro tuvimos que unirnos más. Desafortunadamente, no hicimos un gran Mundial porque no pasamos de octavos", dijo en una entrevista a Bein Sports.



A pesar de esto, a Daniel Carvajal le pareció correcta la manera en que el Real Madrid hizo las cosas con Julen Lopetegui, su anuncio, presentación y todo lo que conllevó a millones de críticas. "No conozco la intrahistoria. Si no se dice nada también habría habido críticas. Yo pienso que como se hizo fue la forma correcta porque no tienes que esconder nada, como Van Gaal y el United. Vas a ser entrenador del Madrid, se abre la puesta, se cierra y a por el Mundial".

NO TE LO PIERDAS: Real Madrid oficializó a Álvaro Odriozola como nuevo refuerzo

Para finalizar, el canterano de Real Madrid habló sobre la eliminación de Rusia 2018 y de las dificultades que han tenido para afrontar con normalidad los partidos. "Fue difícil jugar contra equipos que te esperan atrás para salir al contragolpe, algo que nos pasó después del partido contra Portugal. Nuestro Mundial fue complicado por eso. Ya en octavos, nuestra idea ante la anfitriona era buscar el espacio mediante pases. Nos faltó ambición para colgar balones, intentar segundas jugadas... Nunca sabes cuál va a ser la mejor decisión", concluye sobre el tema de la selección de España el lateral Daniel Carvajal.

VIDEO (Bein Sports)