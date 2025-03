El Xiaomi con batería para dos días, rendimiento de un celular de 1000 dólares y a precio de un gama media

Por ello, a continuación conocerás al Xiaomi POCO X7 Pro , un teléfono que ha revolucionado la forma como se hace gaming desde los celulares a precios accesibles, además de prestaciones sumamente poderosas que, en más de un apartado, no le envidian nada a los gama alta.

Por otro lado, la autonomía del POCO X7 Pro es, simplemente, brutal, ya que nos encontramos con una poderosa batería de 6,000mAh , con lo que tendrás potencia para dos días y, por si no fuera poco, también cuenta con carga rápida de 90W para tener cargado tu celular al 100 por ciento en unos 25 minutos.

Respecto al apartado fotográfico, es importante destacar que este no es el punto de este POCO, pero, eso no quiere decir que no rendirán bien, todo lo contrario, por lo que pese a que en la parte trasera nos topamos solo con dos cámaras, estas cuentan con un lente principal de 50MP con estabilización óptica, así como gran angular de 8MP; mientras que el selfie de frontal es de 20MP.