Este Xiaomi es el teléfono GAMER más potente y BARATO que puedes comprar: 1TB de ROM procesador Snapdragon y 16GB de RAM

Sin embargo, hay que reconocer que no todos los smartphones que existen están preparados para darle la mejor experiencia de uso posible, por lo que deberás pensar bien antes de comprar un modelo.

Este es el Poco F6 Pro. Foto: Xiaomi

Si bien el Poco F6 Pro no está pensado para fotografías, esto no significa que no tenga sensores de calidad. Y es que este Xiaomi gamer llega con cámara de 50MP con OIS, macro de 2MP, Gran angular de 8MP y selfie de 16MP.