Estos celulares ya no tendrán WhatsApp desde el 5 de mayo: LISTA COMPLETA y solución

Pese a que WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo con más de 7,6 mil millones de usuarios, Meta ha dado una triste noticia para muchos usuarios, ya que se dio a conocer el listado de celulares que desde el próximo 5 de mayo de 2025 ya no tendrán acceso a este servicio.

Esta medida afectará a smartphones que cuenta con sistema operativo Android, pero también a los iPhone con iOS, entre las que se encuentran marcas muy reconocidas en nuestros días, pero también la de otros fabricantes que están fuera del mercado de teléfonos móviles.

PUEDES VER: 5 ventajas que tiene WhatsApp Business y que podrías utilizar para hacer crecer tu negocio o emprendimiento

¿Qué celulares ya no tendrán WhatsApp?

Toma nota, porque estos son los móviles que ya no contarán con soporte de WhatsApp desde el 5 de mayo próximo:

Apple

iPhone 5.

iPhone 5c.

iPhone 5s.

iPhone 6.

iPhone 6 Plus.

Samsung

Samsung Galaxy S3.

Samsung Galaxy S4 Mini.

Samsung Galaxy Note 2.

Motorola

Motorola Moto G (1° generación).

Motorola Moto E (2014).

Motorola Razr HD.

Sony

Sony Xperia Z.

Sony Xperia SP.

Sony Xperia T.

Sony Xperia V.

LG

LG Optimus G.

LG Nexus 4.

LG G2 Mini.

Como puedes darte cuenta, estos equipos tienen una edad bastante avanzada, ya que estos fueron lanzados entre el 2007 y el 2012. Por ello, debes saber que estos celulares cuentan versiones anteriores a Android 5, así como iOS 15.1 en el caso de los iPhone.

WhatsApp es un servicio de mensajería desarrollado por Meta, también dueña de Facebook e Instagram.

¿Por qué WhatsApp tomó esta medida?

Con el paso de los años, la tecnología ha dado pasos adelantados y WhatsApp no ha sido la excepción, por lo que en 2025, existen nuevas herramientas y funciones que los modelos arriba mencionados ya no están en capacidad de almacenar y desplegar.

En ese sentido, la gente de Meta ha decidido dejar de dar soporte a estos dispositivos, ya que de lo contrario sería muy difícil que funcionamiento con la misma calidad y fluidez con que modelos de celulares modernos.

¿Cuáles son las consecuencias de no tener WhatsApp?

Al no recibir más soporte de WhatsApp, lo que sucederá es que ya no recibirás más actualizaciones en la aplicación de mensajería, ello no solo implica que ya no recibirás nuevas funciones y herramientas, tampoco obtendrás los nuevos parches de seguridad, lo que podría comprometer tu seguridad.

¿Qué hacer ante la medida de WhatsApp?

Si cuentas con estos dispositivos, no hay truco legal ni ilegal que te permite acceder a nuevas actualizaciones de WhatsApp, por lo que la única opción posible es la de adquirir un nuevo smartphone, no importa si es nuevo o de segunda mano, siempre y cuando cuenta con un sistema operativo al que Meta aún le de soporte.