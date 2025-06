Así podrás saber si tu iPhone tiene virus: pasos para detectar y eliminar un malware en iOS 26

Los iPhone de Apple son algunos de los teléfonos más populares del mercado de los smartphones y si bien se creía que gracias a la arquitectura cerrada de iOS y las estrictas políticas de la App Store estos dispositivos NO podían infectarse de virus o malware, lamentablemente debes saber que esto no es así.

Si bien los iPhone son mucho más difíciles de infectar de un virus, esto no significa que no se puedan infectar, por lo que hoy sabrás en qué situaciones esto puede ocurrir.

¿Cómo saber si un iPhone tiene virus?

Para conocer si un iPhone de Apple tiene virus o malware, debes tener en cuenta ciertas señales que se presentan en tu teléfono y un ejemplo de ello son aplicaciones desconocidas que tú no has instalado y que no vienen con el propio teléfono.

Es importante recordar que aunque los iPhones son menos susceptibles a virus, es crucial mantenerlo actualizado y descargar aplicaciones solo de la App Store para reducir riesgos.

Otro de los ERRORES que pueden generar que un iPhone se infecte de virus es el Jailbreak, es decir, desbloquea el sistema para instalar apps fuera de la App Store. Al hacer esto, el teléfono pierde muchas protecciones de seguridad y puede ser más vulnerable a malware.

Los iPhone no están libres de Phishing o ataques web. Si bien no son virus en sí, un teléfono de Apple puede ser víctima de ataques de phishing o de scripts maliciosos en sitios web, que intentan robar información.

¿Cómo eliminar un virus o malware de un iPhone?

Se recomienda mantener actualizado el software del teléfono, puesto que estas nuevas versiones incluyen parches de seguridad que pueden proteger de virus o malware. Ya es posible actualizado al iOS 26 y de esta forma podrás estar más que seguro.

Solo descarga aplicaciones oficiales de App Store, ya que de esta forma reducirás riesgos de ser infectado. Finalmente, si crees que tienes un virus en tu iPhone, te recomendamos efectuar un restablecimiento a la configuración de fábrica para eliminar el malware o virus que está arruinando la fluidez de tu teléfono.