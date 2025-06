Estos iPhone se quedarán sin recibir la actualización del iOS 26, según Apple

Si bien es cierto que el iOS 26 ya está disponible para instalar en su versión beta, no se recomienda hacerlo ya que puede traer errores e inconsistencias que podrían afectar ciertas funciones básicas del iPhone. Próximamente se estará anunciando el lanzamiento oficial, pero existen ciertos modelos que no podrán disfrutar de todas las nuevas funciones porque no cuentan con el soporte suficiente para aguantar las mejoras.

Se conocen cuáles serán los modelos de iPhone que podrán dar el gran salto a la actualización del iOS 26 y antes de que llegue el día principal, debes saber si el modelo que tienes podrá realizar la descarga, que también requiere un espacio necesario en el almacenamiento.

¿Qué iPhone no recibirá la actualización del iOS 26?

Debido a los años que tienen de antigüedad, Apple dio a conocer cuáles son los modelos de iPhone que no cumplen con los requisitos necesarios para recibir la actualización del iOS 26. La lista es la siguiente:

iPhone 7

iPhone 8

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

Lista de iPhone que no tendrán el iOS 26.

Estos dispositivos, que se lanzaron en el 2018 y tienen equipado el chip A12 Bionic, se mantendrán en el sistema del iOS 18 que es su última versión compatible. A pesar de ello, es importante aclarar que el iPhone seguirá funcionando con sus tareas básicas, pero no dispondrán de las nuevas funciones del iOS 26.

Apple toma la decisión de discontinuar ciertos modelos, ya que no cuentan con el soporte debido a las limitaciones de hardware. El iOS 26 será compatible desde el iPhone 11 en adelante y estará disponible desde septiembre aproximadamente.