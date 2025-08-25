Cómo me inscribo al programa Juntos 2025: LINK, requisitos y más

El programa Juntos continúa vigente en Perú durante 2025, y si aún no estás en el padrón de beneficiarios, los hogares en situación de pobreza extrema tienen la oportunidad de registrarse. ¿Quieres saber cuáles son los pasos para hacerlo y cobrar el pago de 200 soles? Te lo explicamos a continuación.

¿Cómo me inscribo al programa Juntos 2025?

Para empezar, es necesario contar con la clasificación socioeconómica de pobre o pobre extremo otorgada por el SISFOH y tener, como mínimo, un miembro gestante en el primer trimestre de embarazo o un recién nacido de hasta 30 días. Si cumples con estos requisitos, el siguiente paso es ingresar a la plataforma habilitada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para completar tu registro de postulación.

¿Cuánto es el bono de programa Juntos 2025?

Las familias peruanas registradas en el Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos) reciben una subvención de 200 soles cada dos meses y, además, pueden acceder a bonos adicionales. Por ejemplo, en julio de este año, varios hogares recibieron bonificaciones extras de 80 y 100 soles, respectivamente.

¿Cómo saber si estoy afiliado al programa Juntos?

Conocer si formas parte de Juntos es un proceso sencillo y rápido. Solo debes ingresar a este servicio digital, contar con tu número de Documento Nacional de Identidad (DNI), completar la validación de seguridad y hacer clic en la opción 'Consultar'. De inmediato, la plataforma te informará si estás afiliado al programa o no.