0

Corte de agua en Lima para este 3 de septiembre: Sedapal anuncia que tres distritos serán afectados

Este 3 de septiembre Sedapal ha dado a conocer un nuevo corte de agua para Lima Metropolitana. AQUÍ encontrarás los detalles.

Daniela Alvarado
Corte de agua este 3 de septiembre: revisa si los distritos afectados
Corte de agua este 3 de septiembre: revisa si los distritos afectados | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
Sedapal ha confirmado un corte programado del suministro de agua potable para el miércoles 3 de septiembre de 2025, afectando varios distritos de Lima Metropolitana. Este tipo de interrupciones son habituales y están destinadas a realizar labores esenciales de mantenimiento como limpieza de reservorios, empalmes o mejoras en la red de distribución. Los cortes, aunque generan inconvenientes, buscan garantizar la calidad y continuidad del servicio a mediano y largo plazo.

A continuación podrás encontrar información sobre los distritos involucrados, Independencia, La Molina y Villa María del Triunfo, sus horarios específicos de interrupción y las zonas afectadas identificadas por Sedapal. Además, de las recomendaciones para que los vecinos puedan prepararse ante esta suspensión temporal.

Sedapal anuncia cortes de agua en varios distritos de Lima / FOTO: Difusión

Distritos afectados y horarios del corte

Independencia

El horario es de 12:00 m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m. En las siguientes líneas te dejamos las zonas afectadas:

  • P.J. José Olaya
  • A.H. Cahuide
  • A.H. Cahuide Ampliación
  • A.H. Cielo Azul
  • A.H. Colonia Sarita
  • A.H. Condorcanchi
  • A.H. Mariano Melgar
  • A.H. El Misti
  • A.H. Nuevo Amanecer
  • A.H. Progresistas
  • A.H. Sarita Colonia
  • Aso. Coor. Santa Sarita
  • P.J. Condorcanchi

La Molina

Este distrito afrontará dos cortes diferenciados en el sector 195:

  • Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en la Urbanización Rinconada del Lago 1ra y 2da etapa.
  • Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en la misma área.

Villa María del Triunfo

En Villa María del Triunfo, la interrupción abarcará un periodo de 12 horas, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en las siguientes zonas:

  • P.J. Tablada de Lurín 1ra y 2da etapa
  • Urb. Nueva Esperanza
  • P.J. César Vallejo
  • P.J. Bloque Salvador
  • Conjunto Vecinal Ampliación San Francisco
  • Tablada de Lurín
  • Unidad Vecinal Los Coriolanos de Tablada de Lurín
  • Av. Chavin de Huántar
  • A.H. Villa El Salvador Nueva Esperanza
  • Santa Clara
  • Santa Cruz
  • A.H. Villa Los Héroes
  • Ampliación Comité 32

Recomendaciones para los vecinos

Consultar el mapa interactivo oficial de Sedapal: ingresando el número de suministro o la dirección, los usuarios podrán saber si su vivienda está en una zona de corte y cuál será la duración estimada del mismo.

Almacenar agua por anticipado: guardar en recipientes limpios y bien tapados suficiente agua para cubrir necesidades mínimas como consumo, higiene e higiene personal, especialmente si la zona está en categoría de corte prolongado.

Evitar actividades que consuman mucha agua: en vísperas del corte, posponer actividades como lavado de vehículos, riego de jardines o llenado de piscinas, para tener suficiente reserva para lo esencial.

