Corte de agua en Lima para este 3 de septiembre: Sedapal anuncia que tres distritos serán afectados
Este 3 de septiembre Sedapal ha dado a conocer un nuevo corte de agua para Lima Metropolitana. AQUÍ encontrarás los detalles.
Sedapal ha confirmado un corte programado del suministro de agua potable para el miércoles 3 de septiembre de 2025, afectando varios distritos de Lima Metropolitana. Este tipo de interrupciones son habituales y están destinadas a realizar labores esenciales de mantenimiento como limpieza de reservorios, empalmes o mejoras en la red de distribución. Los cortes, aunque generan inconvenientes, buscan garantizar la calidad y continuidad del servicio a mediano y largo plazo.
A continuación podrás encontrar información sobre los distritos involucrados, Independencia, La Molina y Villa María del Triunfo, sus horarios específicos de interrupción y las zonas afectadas identificadas por Sedapal. Además, de las recomendaciones para que los vecinos puedan prepararse ante esta suspensión temporal.Sedapal anuncia cortes de agua en varios distritos de Lima / FOTO: Difusión
Distritos afectados y horarios del corte
Independencia
El horario es de 12:00 m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m. En las siguientes líneas te dejamos las zonas afectadas:
- P.J. José Olaya
- A.H. Cahuide
- A.H. Cahuide Ampliación
- A.H. Cielo Azul
- A.H. Colonia Sarita
- A.H. Condorcanchi
- A.H. Mariano Melgar
- A.H. El Misti
- A.H. Nuevo Amanecer
- A.H. Progresistas
- A.H. Sarita Colonia
- Aso. Coor. Santa Sarita
- P.J. Condorcanchi
La Molina
Este distrito afrontará dos cortes diferenciados en el sector 195:
- Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en la Urbanización Rinconada del Lago 1ra y 2da etapa.
- Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en la misma área.
Villa María del Triunfo
En Villa María del Triunfo, la interrupción abarcará un periodo de 12 horas, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en las siguientes zonas:
- P.J. Tablada de Lurín 1ra y 2da etapa
- Urb. Nueva Esperanza
- P.J. César Vallejo
- P.J. Bloque Salvador
- Conjunto Vecinal Ampliación San Francisco
- Tablada de Lurín
- Unidad Vecinal Los Coriolanos de Tablada de Lurín
- Av. Chavin de Huántar
- A.H. Villa El Salvador Nueva Esperanza
- Santa Clara
- Santa Cruz
- A.H. Villa Los Héroes
- Ampliación Comité 32
Recomendaciones para los vecinos
Consultar el mapa interactivo oficial de Sedapal: ingresando el número de suministro o la dirección, los usuarios podrán saber si su vivienda está en una zona de corte y cuál será la duración estimada del mismo.
Almacenar agua por anticipado: guardar en recipientes limpios y bien tapados suficiente agua para cubrir necesidades mínimas como consumo, higiene e higiene personal, especialmente si la zona está en categoría de corte prolongado.
Evitar actividades que consuman mucha agua: en vísperas del corte, posponer actividades como lavado de vehículos, riego de jardines o llenado de piscinas, para tener suficiente reserva para lo esencial.
