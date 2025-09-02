Corte de agua en Lima para este 3 de septiembre: Sedapal anuncia que tres distritos serán afectados

Sedapal ha confirmado un corte programado del suministro de agua potable para el miércoles 3 de septiembre de 2025, afectando varios distritos de Lima Metropolitana. Este tipo de interrupciones son habituales y están destinadas a realizar labores esenciales de mantenimiento como limpieza de reservorios, empalmes o mejoras en la red de distribución. Los cortes, aunque generan inconvenientes, buscan garantizar la calidad y continuidad del servicio a mediano y largo plazo.

A continuación podrás encontrar información sobre los distritos involucrados, Independencia, La Molina y Villa María del Triunfo, sus horarios específicos de interrupción y las zonas afectadas identificadas por Sedapal. Además, de las recomendaciones para que los vecinos puedan prepararse ante esta suspensión temporal.

Sedapal anuncia cortes de agua en varios distritos de Lima / FOTO: Difusión

Distritos afectados y horarios del corte

Independencia

El horario es de 12:00 m. y se extenderá hasta las 8:00 p.m. En las siguientes líneas te dejamos las zonas afectadas:

P.J. José Olaya

A.H. Cahuide

A.H. Cahuide Ampliación

A.H. Cielo Azul

A.H. Colonia Sarita

A.H. Condorcanchi

A.H. Mariano Melgar

A.H. El Misti

A.H. Nuevo Amanecer

A.H. Progresistas

A.H. Sarita Colonia

Aso. Coor. Santa Sarita

P.J. Condorcanchi

La Molina

Este distrito afrontará dos cortes diferenciados en el sector 195:

Desde las 11:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. en la Urbanización Rinconada del Lago 1ra y 2da etapa.

Desde la 1:00 p.m. hasta las 11:50 p.m. en la misma área.

Villa María del Triunfo

En Villa María del Triunfo, la interrupción abarcará un periodo de 12 horas, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., en las siguientes zonas:

P.J. Tablada de Lurín 1ra y 2da etapa

Urb. Nueva Esperanza

P.J. César Vallejo

P.J. Bloque Salvador

Conjunto Vecinal Ampliación San Francisco

Tablada de Lurín

Unidad Vecinal Los Coriolanos de Tablada de Lurín

Av. Chavin de Huántar

A.H. Villa El Salvador Nueva Esperanza

Santa Clara

Santa Cruz

A.H. Villa Los Héroes

Ampliación Comité 32

Recomendaciones para los vecinos

Consultar el mapa interactivo oficial de Sedapal: ingresando el número de suministro o la dirección, los usuarios podrán saber si su vivienda está en una zona de corte y cuál será la duración estimada del mismo.

Almacenar agua por anticipado: guardar en recipientes limpios y bien tapados suficiente agua para cubrir necesidades mínimas como consumo, higiene e higiene personal, especialmente si la zona está en categoría de corte prolongado.

Evitar actividades que consuman mucha agua: en vísperas del corte, posponer actividades como lavado de vehículos, riego de jardines o llenado de piscinas, para tener suficiente reserva para lo esencial.